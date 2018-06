Com homenagem à Carmem Miranda, Anitta brilha muito no Rock in Rio Lisboa

(Foto: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa) Anitta

Neste domingo, 24, foi dia dos portugueses conferirem de perto o poder de fogo da Anitta. A funkeira carioca se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio Lisboa e deu aos 85 mil pessoas presentes no festival o gostinho do sucesso brasileiro.

Se apresentando no Palco Mundo e com o sol ainda raiando, a cantora entrou com um figurino inspiradíssimo em Carmem Miranda (com o turbante de frutas e tudo mais) e os jogou as dezenas de hits que tanto sabemos cantar de cor bem na cara dos portugueses. Com todo o respeito, claro!

Paradinha, Essa Mina é Louca, Sua Cara, Ritmo Perfeito, Machika, Romance com Safadeza, Downtown, Will I See You, Indecente, Show das Poderosas, Is That For Me e Vai Malandra fizeram os europeus rebolarem até o chão, assim como Anitta ensinava.

“É a realização de um sonho. Tenho apenas 25 anos e já estou onde estou hoje”, disse ela durante o show. Segundo a assessoria do festival, no camarim e abraçada com a família e equipe, Anitta caiu no choro de emoção.

Confira como foi:

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Créditos: Agência Zero/ Divulgação Rock in Rio Lisboa

