Com hits do New Order e Joy Division, Peter Hook faz quase 3 horas de show em SP

(Foto: Ana Luiza Ponciano)

[Por Ana Luiza Ponciano] Peter Hook e seus 62 anos estremeceram o palco da Audio, em São Paulo, nessa quarta, 10. Passando entre sucessos do Joy Division e New Order por quase três horas de show, o cantor e multi-instrumentista fez a sua volta ao Brasil em grande estilo.

Integrante de duas das mais marcantes bandas do século 20, Peter Hook, acompanhado pelo grupo The Light, segue sua tradição de tocar álbuns inteiros de suas ex-bandas. Nesta ocasião, reproduziu os títulos Technique (1989) e Republic (1993), do New Order.

Mas, óbvio que Hook não decepcionou e tocou também os sucessos do Joy Division como Love Will Tear Us Apart, que fechou o show.

Nostalgia define! Confira como foi:

Peter Hook em São Paulo

Créditos: Ana Luiza Ponciano

Fonte: Vírgula UOL