Com ‘garçons presidiários’ e cadeira elétrica, hamburgueria em SP tem temática prisão

(Foto: divulgação/ Vitor Neves) Killer Burger

Quem já se imaginou comendo um hambúrguer dentro de um presídio, servido por garçons vestidos de presidiários e ainda correndo o risco de ir parar na cadeira elétrica? Pois é, agora esse fetiche um tanto sinistro pode ser realizado. A hamburgueria recém-inaugurada Killer Burger, na região da Granja Viana, em São Paulo, proporciona essa experiência de temática ‘prisão’ aos clientes.

O ambiente interno da hamburgueria é o de uma antiga prisão reformada, com garçons caracterizados como presidiários. O cardápio também é inspirado nos mais aterrorizantes criminosos do cinema e da vida real. Tem o ‘Jason Burger’, homenagem ao vilão dos filmes Sexta-feira 13, o ‘Joe Burger’, inspirado no serial killer Joe Metheny e pratos e acompanhamentos como as ‘Jack Ribs’, inspiradas em Jack, o Estripador.

Há também um desafio: o cliente que não conseguir comer o hambúrguer ‘Serial Killer’ inteiro, de 400 gramas de carne, em apenas 8 minutos vai parar na cadeira elétrica. Vai encarar?

Confira fotos:

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Créditos: divulgação/ Vitor Neves

Killer Burger

Site: www.killerburgers.com.br

Instagram: @killerburgerbr

End: Av. Estácio de Sá, 1891 – Granja Viana – Cotia/SP. Tel.: 11 4612-9259

Horário de funcionamento: terças a quintas de 16h às 23 hs, sextas das 16h as 00hs, sábados das 13h às 0hs e domingos de 12h às 22h.

Cartões: todos débito e crédito

