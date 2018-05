Com falta de combustível, trânsito fica abaixo da média em São Paulo

A capital paulista amanheceu hoje (25) com trânsito abaixo da média, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego. Foram registrados 28 quilômetros (Km) de congestionamento às 7h30, quando a média para dias úteis nesse horário varia de 31 a 51 Km. Com a greve dos caminhoneiros, muitos postos de combustíveis no município estão fechados e os motoristas encontram dificuldades para abastecer.

A frota de ônibus em circulação pela manhã foi reduzida para 59%, já que os coletivos não puderam ser abastecidos, de acordo com a São Paulo Transporte. O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) intensificaram a operação para compensar a falta de ônibus. O rodízio para veículos de passeios foi suspenso nesta sexta-feira, no entanto, a Prefeitura pede à população que evite hoje deslocamentos desnecessários.

A coleta de lixo comum e reciclável na cidade foi suspensa e os Ecopontos estão fechados. Funcionam, hoje, apenas serviços críticos como a limpeza de feiras, recolhimento de animais mortos e coleta de resíduos hospitalares. Serviços de limpeza urbana como a varrição de vias e logradouros foram reduzidos. Atendimento de saúde e aulas nas escolas, por sua vez, não foram comprometidos.

Fonte: Agência Brasil