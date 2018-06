Com equipe definida, seleção brasileira treina para enfrentar Sérvia

A seleção brasileira fez hoje o treino de reconhecimento do gramado do Estádio Spartak, em Moscou, onde enfrentará a Sérvia, na última rodada do grupo E da Copa do Mundo da Rússia. O técnico Tite já definiu a equipe que entrará em campo nesta quarta-feira (26), às 15h (horário de Brasília). Será o mesmo time que começou o jogo contra a Costa Rica: Alisson, Fágner, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Desta vez, o capitão será o zagueiro Miranda.

O treinamento foi aquele que é cronometrado pela FIFA e tem exatamente uma hora de duração. O técnico comandou o tradicional trabalho fantasma, quando exercita a movimentação e o posicionamento da equipe sem um adversário do outro lado. Na sequência, os jogadores trabalharam bolas paradas ofensivas e defensivas. – (A Sérvia) tem a característica, sim, de bola aérea ofensiva, mas também a qualidade técnica individual. Jogadores de alto nível também. “Temos a condição de neutralizar, evitar situações próximas, de faltas laterais, encurtar ou bloquear, e tirar proveito de alguma situação”, disse Tite.

Brasil e Sérvia se enfrentam no mesmo dia e horário de Suíça e Costa Rica, outra partida do grupo E. A vitória garante a classificação do Brasil em primeiro lugar do grupo. Em caso de empate, a seleção passa para as oitavas, mas a colocação depende do resultado do outro jogo. “Fico feliz em mais uma vez representar todo o grupo de capitães, todo o grupo da seleção brasileira. Se eu chegar à final e ganhar, posso ser capitão ou não, minha felicidade vai ser imensa, sendo ou não capitão”, afirmou Miranda.

Esta será a segunda partida entre Brasil e Sérvia. O primeiro jogo foi em 2014, durante a preparação para a Copa do Mundo do Brasil, e a seleção venceu por 1 a 0, com gol do atacante Fred. Quatro jogadores titulares estavam em campo naquela partida: Thiago Silva, Marcelo, Paulinho e Neymar.

Até agora, a Sérvia somou três pontos – uma vitória e uma derrota nesta Copa. O estilo de jogo dos sérvios se baseia na força física e nas bolas aéreas. “É uma equipe muito forte fisicamente, com média de altura de 1,88. Eles vão jogar muito com a bola parada. Temos que estar muito ligado nessa jogada, principalmente na segunda bola para a gente não ser surpreendido, pois a primeira é sempre difícil por conta da disputa”, disse o zagueiro Thiago Silva.

Enquanto o grupo treinava em Moscou para enfrentar a Sérvia, Danilo e Douglas Costa seguiram o tratamento intensivo com a fisioterapia no centro de treinamento brasileiro no Swissotel Hotel, em Sochi. Eles trabalharam em dois turnos: o lateral Danilo voltou a campo, mas Douglas fez atividades na academia e na sala de fisioterapia. Danilo e Douglas vão cumprir amanhã mais uma etapa do tratamento.

