Com entrada gratuita, GP São Paulo de Turfe começa este fim de semana

A 94ª edição do Grande Prêmio de São Paulo, um dos mais tradicionais eventos do circuito do turfe brasileiro, ocorre amanhã (6), com entrada gratuita, no Jockey Club. As atividades, porém, começam hoje (5), quando ocorrem outras provas paralelas. O evento terá programação diversificada para atrair um público popular.

Com entrada franca para toda a família, o Jockey oferece ainda uma programação completa e especial com diversas atividades voltadas às crianças. O Espaço Kids terá oficinas de recreação e brinquedos infláveis. No Espaço Zeppelin, os passeios a cavalo são a atração principal. Tudo grátis.

A área gastronômica terá ainda restaurantes e cardápios requintados, mas que disputarão espaço com um festival de food trucks com a comida de rua. O Café do Jockey estará à disposição dos visitantes dentro do Salão de Apostas.

Segundo o diretor do Jockey Club de São Paulo, Luís Blecher, a ideia é atrair o público não somente para apostar, mas também para curtir o local e apreciar as corridas de cavalos. “Queremos tornar o Jockey Club um espaço de entretenimento para todos em São Paulo, mostrando ao paulistano que ele pode vir ao Jockey Club com toda a família e aproveitar o local, apostando em cavalos ou não.”

Grande Prêmio

Com 10 páreos programados para cada dia e com cavalos de todo o Brasil, o Jockey espera atrair cerca de 10 mil pessoas este fim de semana. A competição distribuirá prêmios que chegam a quase R$ 170 mil, divididos entre proprietários, criadores e profissionais. Para quem quiser apostar, o valor mínimo dos lances é de R$ 2.

Única mulher no páreo, a cearense Jeane Alves, de 28 anos, foi a primeira joqueta a vencer uma temporada no turfe brasileiro. No Grande Prêmio São Paulo, ela será a única mulher a competir. Joqueta há nove anos, Jeane vai competir no GP com o cavalo Kris Five.

“Trabalho muito para poder competir com os meninos, porque os homens têm mais força que a mulher, então, para eu igualar minha força com o dos meninos, eu treino todos os dias e depois eu ainda faço musculação para pegar mais resistência muscular, força física e ter mais energia”, conta.

A dedicação têm trazido muitos resultados: ano passado ela ganhou a estatística de jockey por número de vitórias. “Ganhei por quatro vitórias de vantagens sobre o segundo colocado no campeonato inteiro”, comemora Jeane. Desde que começou a competir, aos 19 anos, ela já acumula mais de 550 vitórias, e é a primeira mulher a ganhar o Grupo 1, em competições no hipódromo de São Paulo e no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro.

Natural de Acopiara, no interior do Ceará, Jeane foi criada na fazenda dos pais. “Me criei no meio dos cavalos e é uma paixão que tenho desde pequena”. Ela veio para São Paulo por influência dos primos, que já competiam na cidade. “Tenho uma prima que compete em São Paulo, e um primo, que hoje está competindo na Inglaterra. Eu assistia a eles e a vontade de montar aumentava. Quando surgiu uma vaga na escolinha do Jockey, eles me avisaram e vim para São Paulo.”

Serviço

Grande Prêmio São Paulo

Data: 5 e 6 de maio (sábado e domingo)

Horário: a partir das 13h

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 1263 – Cidade Jardim – São Paulo

Faixa etária: livre

Entrada gratuita

Traje no domingo (6): Esporte fino (para almoço no restaurante, o traje é passeio completo)

Estacionamento no local: Rua Dr. José Augusto de Queiroz s/n (Portão 1)

Fonte: Agência Brasil