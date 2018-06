Com cenas memoráveis, Supla lança clipe que recapitula carreira

(Foto: divulgação) Supla

Aos 52 anos, Supla transitou por inúmeros gêneros musicais em sua carreira; da new wave ao punk, do rock à MPB. Na vida, sentiu na pele as dificuldades do underground e desfrutou de sucessos televisivos. Experiências altas e baixas que estão na letra de Ao Som Que Eu Vivi, música que ganhou um clipe lançado nesta quinta, 21.

Gravado em uma noite de domingo no boteco japonês Izakaiada, no bairro da Liberdade em São Paulo, o vídeo mostra o ‘Papito’ rodeado de amigos punks e integrantes de sua banda.

Porém, o charme são as imagens de arquivos que remetem a momentos importantes de sua vida. De quando cantava na Tokyo, dos filmes que fez, de parcerias musicais com a alemã Nina Hagen e com seu irmão João Suplicy, e de apresentações em pequenos clubes na gringa e no ‘palcão’ do Rock in Rio II, em 1991.

Ao Som Que Eu Vivi faz parte de Illegal, novo álbum do cantor que apresenta 16 músicas em português e 16 em inglês. A letra sincera diz: “Vi tantas mudanças, mil jeitos de se vestir. Dancei conforme a dança, do som que eu ouvi, ao som que eu vivi. Sonhos de rock n’ roll e bossa nova punk. Tranquilidade de quem já teve um sucesso antes”.

Confira:

Supla 50 anos – Fotos do Charada Brasileiro:

Família reunida para ir ao Playcenter. André, João, Supla e Marta.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Cinira, Taiu e Supla em Pipeline, 1983.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Supla e Marta.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Making of do clipe 'Diga O Que Você Pensa'.

Créditos: Mateus Mondini

O pequeno Supla na Escola Americana.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Brothers of Brazil

Créditos: Mateus Mondini

Retrato de família. Suplicy, Marta e bebê Supla.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Supla na Forja de Campeões, em 1984.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Os Brothers e o Cristo Redentor.

Créditos: Mateus Mondini

Supla no Central Park, Nova York, junho de 1971.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Supla no centro de São Paulo.

Créditos: Mateus Mondini

Supla no ringue.

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Supla e Angélica, em 'Os Trapalhões – Uma Escola Atrapalhada'

Créditos: Reprodução/Vídeo

Suplicy, Marta e Supla. foto arquivo pessoal supla

Créditos: Arquivo Pessoal do Supla

Supla no centro de São Paulo.

Créditos: Mateus Mondini

