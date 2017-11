Com assinatura de dois vereadores da base, CPI do Paletó será criada para investigar prefeito

Na tentativa de neutralizar as ações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que será instaurada para investigar c prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) que é suspeito de receber propina do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Dos 25 vereadores, 11 já assinaram o requerimento. Com as assinaturas suficientes para criar a CPI, o requerimento foi protocolado na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (7).

Na próxima sessão, prevista para terça-feira (14), o documento será lido em plenário e a CPI deve ser criada oficialmente após a publicação em Diário Oficial.

Assinaram o pedido de investigação contra o prefeito Emanuel Pinheiro os vereadores Marcelo Bussiki (PSB), Toninho de Souza (PSD), Luiz Cláudio (PP), Adevair Cabral (PSDB), Abílio Júnior (PSC), Diego Guimarães (PP), Sargento Joelson (PSC), Dilemário Alencar (Pros), Felipe Wellaton (PV), Gilberto Figueiredo (PSB) e Elizeu Nascimento (PSDC).

A CPI será presidida pelo vereador Marcelo Bussiki, que foi autor do requerimento. O relator da CPI será definido na primeira reunião da comissão. Os dois vereadores da base do prefeito, Luiz Cláudio e Adevair Cabral pretendem brigar para relatoria da CPI para impedir que a comissão seja comandada apenas pela oposição ao prefeito. Foi esse o motivo pelo qual os parlamentares da base decidiram assinar o requerimento.

Bussiki confirma que a CPI deve convocar o prefeito Emanuel Pinheiro para explicar o recebimento do dinheiro e apresentar provas de sua inocência. Um vídeo apresentado por Silval Barbosa em sua delação premiada o prefeito de Cuiabá recebendo maços de dinheiro do ex-secretário Silvio Correa. No vídeo, Emanuel aparece enchendo os bolsos do paletó com dinheiro supostamente fruto de propina. “A sociedade e a Câmara aguarda há meses uma posição do prefeito. Os fatos precisam ser esclarecidos e a CPI será a grande oportunidade para o prefeito apresentar sua defesa”, disse o futuro presidente da CPI do Paletó.

Já o vereador Toninho de Souza (PSD), que foi um dos últimos a declararem apoio a CPI, disse que se o prefeito tivesse apresentado uma justificativa plausível para o recebimento do dinheiro a CPI não era necessária. No entanto, o “silêncio” do prefeito provocou uma reação da sociedade e dos vereadores. “A população cuiabano cobra da Câmara Municipal uma resposta. Não podíamos ser omissos diante de uma denúncia tão grave. Fui bastante cobrado, por isso resolvi assinar o requerimento para criação da CPI”, explicou Toninho, que deixou a base do prefeito antes de declarar seu apoio a investigação.