Com 39 anos, ex-Travessos Rodriguinho é avô pela primeira vez

Reprodução/Instagram Rodriguinho já é vovô!

Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos, agitou a web ao mostrar que tornou-se avô aos 39 anos. Ele celebrou a chegada de sua primeira neta, que nasceu na quarta-feira (27).

Heloísa é filha de Gabriel, que tem 19 anos e é o primeiro filho de Rodriguinho, com Michelle Alveia, que esteve no reality show De Férias com o Ex, da MTV.

Reprodução/Instagram Heloísa

No Instagram, ele brinca que agora tem um novo apelido: Vôdriguinho. “Que sonho meu Deus…obrigado @gaaboficial e @michellealveia pelo presente de Natal,Ano Novo e Vida, tô apaixonado… #Vôdriguinho“, escreveu.

