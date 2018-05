Com 20 anos, mulher sofre fratura em competição de quebra de braço

Olha essa. Uma mulher de 20 anos quebrou o braço durante uma competição na Inglaterra. Ela estava participando de uma disputa na feira de Jovens Agricultures do Distrito Norte, que aconteceu na cidade de Irthington no último sábado, 27.

O paramédico que estava no local, Andrew Dickinson, disse que a jovem precisou tomar analgésicos até que a ambulância que a levara para o hospital chegasse. A sua competidora ficou tão perturbada com o que aconteceu que chegou a desmaiar ao descobrir que a colega havia quebrado o braço.

As informações são do jornal The Sun.

Fonte: Vírgula UOL