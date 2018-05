Colombiano gosta mais de futebol que brasileiro, diz pesquisa

james Rodríguez, craque da Colômbia

Leia maisCandidata a Miss México é derrubada por bolsa de boxe

O país com maior interesse em futebol, na verdade, é a Colômbia, com 90%. É o que revela uma pesquisa da Booking.com que revela comportamento de brasileiros, argentinos, colombianos e mexicanos ao relacionar futebol e viagem.

Segundo o estudo, quase três quartos (73%) afirmam gostar do esporte, sendo que 31% deles são verdadeiros fanáticos pelo esporte. Enquanto isso, na Argentina, 70% dos entrevistados dizem curtir futebol.

O México empata com os argentinos e o país com maior interesse em futebol, na verdade, é a Colômbia, com 90%.

No entanto, quando o assunto é viajar para acompanhar seu time em outra cidade ou até mesmo outro país, quase metade (47%) dos brasileiros acham a ideia interessante, mas não considerariam fazer a viagem com esse objetivo.

Por outro lado, 14% dos brasileiros já acompanharam ao menos um jogo fora, ligeiramente à frente dos argentinos (13%). De todo modo, o futebol não costuma ser deixado para escanteio durante uma viagem. Cerca de metade (53%) faz pelo menos uma viagem doméstica por ano e a pesquisa mostra que as férias são uma ótima oportunidade para visitar estádios famosos, conhecer a história de equipes importantes e assistir a jogos.

A pesquisa foi feita com 800 pessoas, homens e mulheres, com idades entre 18 e 56 anos, de todas as classes sociais no Brasil, México, Colômbia e Argentina.

A Booking.com montou uma acomodação inspirada na Rússia dentro do Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, para oferecer aos fãs brasileiros desse esporte, de 31 de maio a 3 de junho, uma experiência de viagem aliada ao futebol.

Juliano Belletti esteve na coletiva da Booking nesta quarta (30) e relativizou os dados dizendo que acredita que o colombiano tenha uma relação de menos cobrança que o brasileiro, pentacampeão e mais acostumado a vencer.

Fonte: Vírgula UOL