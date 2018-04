Coletor menstrual: como usar o copinho e qual o preço?

A ideia do coletor menstrual pode parecer um pouco estranha na primeira vez que você ouve falar sobre ele. Afinal, ele é um copinho plástico que fica dentro da sua vagina. Mas a gente vai te explicar tudo, tim tim por tim tim, como ele funciona.

Primeiro de tudo. O coletor menstrual é feito de um silicone hipoalergênico (ou seja, as chances de ter uma reação alérgica a ele são baixíssimas) medicinal e o copinho tem uma vida útil de até dez anos. Só aí ele já tem uma enorme vantagem em relação ao absorvente, né? Você já parou pra pensar em quanto gasta com esse produto por mês? Sem contar que um absorvente pode levar mais de um século para se decompor, um problema que não é causado pelo coletor menstrual.

Mais vantagens do coletor? Você pode ficar com ele, sem tirar pra esvaziá-lo e lavá-lo, por até 12 horas. Acordar preocupada de madrugada pra trocar o absorvente? Não aqui 😉 Outros dois detalhes. O coletor menstrual veda a entrada do seu colo do útero e o sangue cai direto nele, sem entrar em contato com o ar. Isso ajuda a conter possíveis infecções por bacterias que se proliferam no sangue que fica parado na canal vaginal e também evita odores desagradáveis — porque, não, o sangue da menstruação não tem cheiro! O odor que a gente sente é por causa do contato do sangue com o ar e com o material dos absorventes.

As duas principais marcas de coletores brasileiras, a Fleurity e a InCiclo, não cobram mais de 80 reais pelo copinho. Existem duas opções de modelos: um para mulheres de mais de 30 anos e/ou que já tiveram filhos e outro para mulheres com menos de 30 anos, sem filhos.

Pra colocar o copinho, não há grandes mistérios. Basta dobrá-lo, inseri-lo no canal vaginal e soltá-lo. Ele vai se abrir e formar um vácuo, evitando vazamentos. Dá uma olhada nesse vídeo que explica direitinho:

Pra higienizar é bem simples. Durante o período menstrual, você deve lavar o coletor com sabão neutro e água corrente. Antes de começar a menstruação e quando ela acaba, a limpeza pede um pouco mais de cuidado. Você deve ferver o coletor por cerca de cinco minutos em uma panela esmaltada, ou, se quiser usar o microondas, é só deixá-lo imerso em um copo de vidro e colocá-lo pra ferver pelo mesmo tempo. Só toma cuidado pra não esquecer o coletor no fogo, eim? Para retirar manchas, também é simples: basta deixá-lo de molho em água oxigenada volume dez!

Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente te ajuda!

Fonte: Vírgula UOL