Coleção de lingerie de Rihanna tem algemas, chicotes e outros acessórios

As lingeries criadas por Rihanna já estão à venda online. Nas redes sociais, as criações da marca reafirmam a intenção da cantora de fazer uma moda sexy, mais inclusiva e com preços mais acessíveis.

Os conjuntos de lingerie já haviam sido divulgadas, mas a cantora exibiu pela primeira vez as algemas, chicotes, venda para os olhos, faixas de seda e outros acessórios que fazem parte da sua linha Savage X Fenty by Rihanna.

Fonte: Vírgula UOL