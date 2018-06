Colar pássaros falsos em fotos é nova moda entre blogueiros de viagem

Que muita foto postada no Instagram tem várias camadas de filtro mesmo depois de dezenas de tentativas para o clique perfeito, isso todo mundo sabe. Mas as pessoas decidiram agora dar um jeitinho fake de incluir um toque de natureza nas imagens e lançaram nova moda: colocar pássaros no céu.

Leia maisAntártica está derretendo mais rápido que nunca, diz estudoEstilista Stefano Gabbana chama Selena Gomez de feia e irrita …

Como? Blogueiros de viagem estão usando photoshop para incluir diversos tipos de pássaros e dar um charme nas fotos. Até parece aquela foto tirada na hora certa, mas não.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Pássaros falsos são nova moda

Blogueiros de viagem usam photoshop para incrementar fotos

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Avó aventureira

China recria cidades famosas

Onde ouvir música em Orlando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Avó aventureira

China recria cidades famosas

Onde ouvir música em Orlando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283108’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL