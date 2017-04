‘Coisas fofas não seriam autênticas’, diz Katy Perry sobre nova fase

Capa da edição dos Estados Unidos da Vogue, Katy Perry comentou sua nova fase. Ela disse que seu próximo álbum, deve refletir seu atual momento, mais ligada em política.

“Não acho que você precisa gritar isso dos telhados, mas eu acho que você tem que defender alguma coisa. Se você não está defendendo nada, você está realmente apenas servindo a si mesmo, fim da história. ‘California Gurl’ e outras coisas fofas seriam completamente inautênticas com quem eu sou agora e com o que eu aprendi. Acredito que precisamos de pequenos escapismos, mas acho que isso não pode ser tudo. Se você tem uma voz, tem a responsabilidade de usá-la agora, mais do que nunca”, afirmou.

Katy já lançou uma música da nova fase, Chained To The Rhythm.

Fonte: Vírgula UOL