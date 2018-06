Coisas brasileiras em Orlando não deixam ninguém sentir saudade

Coisas brasileiras em Orlando

Passar uns dias longe da comida brasileira pode não ser motivos para grandes dramas, mas quando se fala em morar fora a coisa aperta. Em Orlando, no entanto, ninguém fica sem suas comidas preferidas do Brasil.

Existem mercados, onde se encontra uma grande variedade de produtos, e ainda padarias, docerias, churrascarias. Indo além das comidas, os brasileiros encontram academias de jiu-jitsu, bancos e lojas onde são atendidos pelos compatriotas em português.

Comandado pelos brasileiros Alex Alencar e Leonardo Charamba e situado em uma área chamada informalmente de Little Brazil, o Camila’s, restaurante de comida brasileira, é um dos mais conhecidos de Orlando.

“O que todos sentem falta mesmo e que acham no Camilas é o almoço tipicamente brasileiro com variedade que às vezes não é habitual fazermos em casa no dia a dia, como bacalhoada, picanha, strogonoff, salpicão, feijoada, arroz e feijão do Brasil e outras”, afirmou Leonardo Charamba ao Virgula,

Picanha e feijoada, segundo ele, são os itens mais procurados. Em relação à vida pessoal, em relação às principais vantagens de se viver nos EUA em relação ao Brasil, ele aponta: “Ética, possibilidade de crescimento através do trabalho”.

SERVIÇO

Camila’s

Endereço: 5458 International Drive, Orlando, FL 32819 (407) 354-250

* O jornalista viaja a convite do Visit Orlando

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Amor em Pedaços Bakery

Créditos: Reprodução/Facebook

Supermercado Brasileiro, Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

amor em pedaços Bakery_orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

Picanha do Camila´s

Créditos: Divulgação/Camila´s

Amor em Pedaços Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

Comidas brasileiras em Orlando

Créditos: Yelp

Fogo de Chão Orlando

Créditos: Ponto Orlando/Reprodução

Supermercado Brasileiro Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

Arena Camila's preparada para Copa do Mundo

Créditos: Divulgação

Feijoada do Camila´s

Créditos: Divulgação/Camila´s

Supermercado Brasileiro, Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

Supermercado Brasileiro, Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

Supermercado Brasileiro, Orlando

Créditos: Reprodução/Facebook

amor em pedaços orlando+

Créditos: Reprodução/Facebook

Prato do Camila´s

Créditos: Divulgação/Camila´s

Coisas brasileiras em Orlando

Créditos: Montagem/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL