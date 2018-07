Coisa linda! Taylor Swift testemunha pedido de casamento no meet and greet

Taylor Swift

Taylor Swift ficou boquiaberta com um casal de fãs em um show neste final de semana. A cantora compartilhou a história fofa no Instagram.

Durante um meet and greet da turnê Reputation Tour, a cantora recebeu dois fãs e acabou rolando um pedido de casamento na frente da cantora! Nada mais justo, já que o casal se conheceu durante um show de Taylor.

“Eles entram no meet and greet e ele diz: ‘nós nos conhecemos cinco anos atrás na Red Tour’, e então…”, escreveu na legenda da foto. Fofos demais, né?!

Fonte: Vírgula UOL