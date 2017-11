CNJ divulga metas para 2018 no Encontro Nacional do Judiciário

Termina hoje (21) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que tem como objetivo aprovar as metas estratégicas da Justiça para 2018. O encontro, que começou ontem, reúne integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, dirigentes de tribunais superiores, responsáveis pela área de gestão estratégica e servidores da área de estatística.

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, reabre os debates, às 9h, e participa da plenária final do encontro, às 16h30. Ontem, na abertura dos debates, ela destacou o alto índice de cumprimento das metas fixadas, fato que atribuiu à formulação de metas com a participação efetiva de magistrados das diversas instâncias, que também levam em consideração as demandas dos cidadãos.

Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgará as metas do Poder Judiciário para 2018 e a lista dos tribunais que investem na excelência da gestão da informação.

Fonte: Agência Brasil