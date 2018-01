Clipe novo! Bruno Mars começa 2018 com remix de ‘Finesse’

Reprodução / Instagram Bruno Mars e a rapper Cardi B

Mal avisou os fãs nas redes sociais que lançaria um remix de ‘Finesse’, Bruno Mars já divulgou o clipe da versão que conta com a participação de Cardi B. A música, que faz parte do disco ’24K Magic’, ganhou uma nova pegada em parceria com a rapper.

No vídeo repleto de referências aos anos 90, o cantor aparece mandando muito bem na coreografia, e ao final das imagens, o próprio Bruno dedica o trabalho à série noventista ‘In Living Color’, um de seus programas favoritos, como deixou claro em um post no Twitter. Veja!





Moda dos anos 90 que temos vergonha

1 de 15

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Tererê

Créditos: Reprodução

Cavanhaque hétero

Créditos: Divulgação

Pulseirinhas coloridas de plástico

Créditos: Reprodução

Tatuagem tribal

Créditos: Divulgação

Calças big

Créditos: Reprodução

All Star de cano super alto

Créditos: Reprodução

Blusa xadrez na cintura

Créditos: Reprodução

Gargantilha de tatuagem

Créditos: Reprodução

Bandana

Créditos: Divulgação

Pulseirinhas coloridas

Créditos: Reprodução

Fru fru de cabelo como pulseira

Créditos: Reprodução

Papete

Créditos: Reprodução

Melissa com meia

Créditos: Divulgação

Tatuagem tribal

Créditos: Reprodução

Calças big

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Comportamento

Moda verão 2018: foto de famosas boiando no mar

Comportamento

Família chinesa compartilha perda de peso

Comportamento

Significado das cores de calcinhas no Réveillon

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL