Clipe de Bum Bum Tam Tam atinge 1 bilhão de visualizações no Youtube

MC Fioti

No último final de semana, o clipe da música Bum Bum Tam Tam, do MC Fioti bateu um recorde! O vídeo atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Com isso, se tornou o primeiro de um artista brasileiro a atingir essa marca. Entre os vídeos mais assistidos de artistas do país, estão Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, em segundo lugar com 836 milhões, e Olha A Explosão, de MC Kevinho, está em terceiro, com 757 milhões.

Em quarto e quinto lugar, estão Loka, de Anitta e Simone & Simaria, com 585 milhões de views, e Medo Bobo, de Maiara & Maraísa, com 477 milhões de visualizações.

Fonte: Vírgula UOL