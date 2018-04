Climão, Sula e “madiroba”: vem saber o que rolou na estreia de ‘Os Gretchens’

Os Gretchens

O reality show Os Gretchens estreou na última segunda-feira (23) no Multishow e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O primeiro episódio teve Gretchen se preparando para o show de Katy Perry, que rolou no mês passado no Brasil, escolhendo roupas e reclamando que todos davam palpites na sua carreira desde que a cantora norte-americana apareceu na sua vida.

Além disso, teve climão com a cantora e religiosa Sula Miranda, que não aceita muito bem o fato de Thammy ter assumido sua transexualidade. “Deus sabe que eu sou um homem”, diz Thammy, “Eu já garanto que ele sabe muito bem o que você é”, responde Sula.

No episódio, esse assunto surge por conta de uma nova cirurgia pretendida por Thammy, que quer uma “mandiroba que funcione”. Thammy procura um procedimento cirúrgico para implantação de um pênis. A cirurgia se chama “neofalo”.

Ao todo, serão 15 episódios de Os Gretchens.

#OsGretchensEp01 tá aí, queridos! A partir das 22h, te espero com @ThammyReal e família! Deu pra perceber que esse reality promete? o/ https://t.co/PD7UHka2E4 pic.twitter.com/U7kBHcCghC

— Multishow (@multishow) 23 de abril de 2018

A gente nem precisa dizer que o Twitter simplesmente amou, né?! Vem ver alguns dos melhores:

#OsGretchensEp01 “não gostei desse primeiro episódio dos Gretchens”

Eu: pic.twitter.com/EkLcNCSXD4

— kakaLeal (@shescomett) 24 de abril de 2018

#OsGretchensEp01 recalculando a rota da vida pra ver essa poha td dia. Rainha!!!

— maria josé Lula da Silva (@majubarros) 24 de abril de 2018

Zé Pedro: E tu foi a primeira a meter língua estrangeira na música brasileira

Gretchen: E não é, cantava inglês, cantava espanhol, cantava francês #OsGretchensEp01 pic.twitter.com/aaFgPtuLpN

— Meme é Vida (@MemeeVida) 24 de abril de 2018

Se cuidem Kardashians q a Gretchen chegou pra abalar! #OsGretchensEp01

— Ana Paula (@summerkitty) 24 de abril de 2018

Eu enquanto a Sula falava com o Thammy sobre a cirurgia #OsGretchensEp01 pic.twitter.com/V0QTYYmKky

— Lima (@pensadoralunar) 24 de abril de 2018

Ponto alto do #OsGretchensEp01: o Thammy lidando com amor & paciência com a tia religiosa

— Ramon Cotta (@ramoncotta) 24 de abril de 2018

Sula falando sobre Thammy ser trans como escolha e que Deus sabe que ele é mulher!!! PQ COLOCARAM ESSA AGREGADA NO PROGRAMA??? #OsGretchensEp01 pic.twitter.com/Abd8RIS1Cj

— Bruno na Black Lodge (@BrunoSilvano) 24 de abril de 2018

“DINHEIRO NÃO É PECADO, DINHEIRO É DE DEUS”- Sula Miranda

Que Bíblia essa fia lê? #OsGretchensEp01

— celsodossi (@celsodossi) 24 de abril de 2018

