Clima tenso no palácio

O clima anda pesado no Palácio Paiaguás depois da revelação de que o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) procurou a oposição para manifestar o seu interesse em disputar o governo do Estado nas eleições deste ano. Para complicar ainda, o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) disse na semana passada para à Rádio Capital FM que existe um plano sendo arquitetado para afastar o governador do cargo para que Fávaro possa assumir. No cargo, segundo Bezerra, seria mais fácil para o vice viabilizar a sua candidatura a governador. Mesmo tendo a maior bancada na Assembleia Legislativa, o partido do vice-governador, o PSD, não está fechado com relação a candidatura solo ao governo. Alguns deputados, como Nininho e Leonardo, defendem o apoio do partido a reeleição do governador Pedro Taques e a permanência de Fávaro como vice. O racha do PSD beneficia Pedro Taques e atrapalha os planos de Fávaro em disputar uma vaga na majoritária, inclusive a de vice.