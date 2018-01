Clima de Carnaval: Mumuzinho, Xande de Pilares e Salgueiro farão o ‘TIM Music no Samba’ ferver

(Foto: Eny Miranda) Xande de Pilares e Mumuzinho

Já é clima de Carnaval! Neste sábado, 20, o Rio de Janeiro vai ferver com o TIM Music no Samba, evento realizado pela operadora TIM em parceria com a Universal Music. A festa vai rolar na Fundição Progresso e conta com shows de Mumuzinho e Xande de Pilares, grandes referências do mundo do samba, além da participação especial de uma das mais tradicionais baterias do Carnaval carioca, a Bateria do Salgueiro.

No palco São Sebastião, Mumuzinho apresentará sucessos de sua carreira, como Fulminante, Fala, Curto Circuito e Dengo Nego, seu mais recente trabalho. Já Xande de Pilares leva a raiz do samba na sua voz e canções. O cantor é também autor do samba-enredo 2018 do Salgueiro, cuja bateria Furiosa promete animar ainda mais a noite.

Os ingressos já estão à venda pelos sites da Eventim e da Fundição Progresso. Clientes TIM com o app MEU TIM instalado pagam meia entrada.

(Foto: Eny Miranda) Xande de Pilares e Mumuzinho

SERVIÇO:

TIM Music no Samba – com Mumuzinho, Xande de Pilares e Bateria do Salgueiro

Quando: 20 de janeiro

Onde: Fundição Progresso (Rua dos Arcos, 24 – Lapa – Rio de Janeiro – RJ)

Horário: A partir de 23h

Abertura dos portões: 22h

Classificação: Proibido para menores de 18 anos

Ingressos: pelo site da Eventim

