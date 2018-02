Claudia Raia não quer Luciano Huck na presidência: ‘Tomara que ele não se candidate’

(Foto: Paschoal Rodriguez,/ divulgação)

Em entrevista para a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, Claudia Raia falou que não gostaria de ver Luciano Huck na presidência. “Tomara que ele não queria se candidatar. É meu amigo, adoro. Justamente por isso não gostaria que ele entrasse para a política”, disse a atriz.

Claudia Raia, que esteve na Sapucaí para desfilar pela Unidos da Tijuca, que homenageou o ator Miguel Falabella, continuou no assunto: “Ele tem uma família maravilhosa, filhos. Não é fácil a vida política. Não é”.

“O Luciano é um cara que faz tanto do lado de fora da política, que pode continuar fazendo isso e deixar que os políticos se digladiem, sabe?”, finalizou a atriz.

