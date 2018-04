Claudia Raia conta momentos íntimos do casamento com Alexandre Frota

Leia maisClaudia Raia não quer Luciano Huck na presidência: ‘Tomara que …Filha de Claudia Raia é comparada com Marina Ruy Barbosa em foto

O casamento de Claudia Raia com Alexandre Frota é o tipo de coisa que a gente olha pra trás e não consegue entender como aconteceu. Mas agora a gente pode imaginar como foi. A atriz participou do programa “Vai, Fernandinha”, apresentado por Fernanda Souza no Multishow. As duas têm uma relação muito próxima desde que contracenaram juntas na novela TiTiTi, em 2010, e Claudia contou várias histórias da sua vida no programa. Entre elas, detalhes de seu casamento com Frota.

A união durou três anos, de 1986 a 1989, e foi marcada por brigas, segundo a atriz. De ínicio, a mãe dela já desaprovou o relacionamento: “Minha mãe veio e falou ‘não casa, esse homem não é pra você’”, Claudia relembra. “Cheguei no altar e não tinha ninguém da minha família. Minha mãe estava tendo uma hemorragia, foi levada para o hospital pela minha irmã”.

E esse nem foi o pior momento da cerimônia. O noivo tinha dito no programa do Chacrinha, um dos mais populares da época, sobre a celebração, dando data, horário e local! Conclusão: uma multidão na porta da Igreja. Ela foi para a Igreja da Candelária deitada no banco de trás do carro, mas não adiantou nadica. “(Foi) aquela confusão, todo mundo batendo no vidro. Abriu a porta, eu fui com o pé e uma fã roubou meu sapato”, disse. “Fui na meia ponta, fiquei horas na meia ponta”. O véu da noiva, que ela disse ser “deslumbrante”? Foi picotado pelos fãs, todo mundo queria um pedacinho.

E não, as coisas não melhoraram na lua de mel, que o casal passou em um cruzeiro no Havaí “e eu detesto praia, onda! Que que eu fui fazer no Havaí? Não podia dar certo. Eu tinha oito dias de lua de mel e passei cinco dias brigada”, lembrou Cláudia as gargalhadas. Ela tinha mandado fazer chapéus para a viagem, mas eles não duraram muito. “Mandei fazer ternos, ele não usou nenhum. Ele pegou a chapeleira e jogou no mar. Eu vendo meus chapéus de linho indo embora. Não acreditava que eu tinha casado com essa pessoa. Falei: ‘não vou ficar com você’. Peguei outro quarto para mim e fiquei 5 dias brigada com ele, no mesmo navio”.

Que situação, né?

Fonte: Vírgula UOL