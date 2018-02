Claudia Leitte sobre Pitbull: ‘Ele é o Rei do Carnaval’

(Foto: divulgação/ Darren Craig)

Carrão, dança, cores e muito glitter fazem parte do clipe Carnaval, de Claudia Leitte com o rapper norte-americano Pitbull. Filmado em Miami e dirigido por Darren Craig, que já trabalhou com Rihanna e Shakira, o vídeo foi lançado nesta quarta, 7, exclusivamente no Tidal. Em coletiva de imprensa, a cantora brasileira comenta: “A referência que usamos para o vídeo foi a capa de um disco do Seal, pois eu queria que tivesse a mesma beleza e sensualidade da arte, mas não a nudez”.

Da gravação, Claudia conta um pouco como foi: “Confesso que fiquei tímida porque eu estava usando um biquíni cor de pele, e não é porque sou artista que não tenho vergonha. E, o glitter é um item que tem tudo a ver com o Carnaval, com a nossa festa. No final, eu parecia a fada Sininho [do desenho Peter Pan] de tanto brilho que tinha saindo de mim (risos)”.

Pitbull, que está no Brasil para se apresentar no Carnaval, também participou da coletiva. O rapper explica melhor a canção eletrônica de sonoridade latina que apresenta Claudia cantando em inglês: “A música tem uma língua universal. Quando ela é feita por pessoas que falam inglês, português e castelhano, ela se torna uma coisa poderosíssima”. A cantora complementa: “O Pitbull trouxe essa coisa latina, mas a música é total brasileira”.

Ainda sobre a mistura de estilos, Claudia diz que quando uma canção é boa, o idioma se torna apenas um detalhe: “Independente da língua que é cantada, se a música te faz sentir bem, mexe com as suas emoções, ela é boa! Funciona! A gente é que coloca limites e rótulos em nós mesmos. Dizemos que um ritmo é melhor do que o outro, que eu sou melhor do que você, etc. No Carnaval é justo onde tudo isso desaparece e as pessoas estão ali por uma única razão, que é viver o momento intensamente”. Ela ressalta: “Carnaval é quando o pobre se mistura com o rico e a música fala mais alto do que qualquer diferença”.

(Foto: divulgação/Darren Craig)

Pitbull estará com Claudia Leitte em dois dias no Carnaval de Salvador: nesta quinta, 8, abrindo a pipoca do circuito Barra-Ondina, e sexta, 9, no trio Blown Out da artista. “Você já esteve em algum show do Pitbull? Ele é o Rei do Carnaval!”, exala a brasileira elogiando o companheiro sonoro que estará em cima de um trio elétrico pela primeira vez. “Para cantar no Carnaval não basta você ter uma boa voz ou ser um rapper apenas. Você tem que ter a voz de comando, aquela voz poderosa que move a massa. E o Pitbull tem isso. Ele sabe fazer as pessoas ‘saírem do chão’”.

Essa não é a primeira vez que os dois artistas trabalham juntos; Claudia participou de We Are One (Ole Ola), música oficial da Copa do Mundo de 2014. “Nos conhecemos em 2013, antes da Copa do Mundo no Brasil, e de lá pra cá produzimos muito por conta dessa relação. ‘Carnaval’, por exemplo, está pronta há muito tempo”, fala a cantora. “Tudo acontece por uma razão”, diz Pitbull sobre ter conhecido Claudia, que agradece ao universo: “Que bom que a gente se encontrou”.

O clipe de Carnaval chega às demais plataformas em 11 de fevereiro. Confira um trecho abaixo:

Deja que @ClaudiaLeitte y @Pitbull te transporten a Brasil con el nuevo vídeo musical “Carnaval,” disponible solo en https://t.co/NlqpFEzxIt // Let @ClaudiaLeitte and @Pitbul transport you to Brazil with their new music video “Carnaval,” available only on https://t.co/NlqpFEzxIt pic.twitter.com/j0huRmquWf

— TIDAL (@TIDAL) 7 de fevereiro de 2018

