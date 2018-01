Claudia Leitte lança ‘Carnaval’, música em parceria com Pitbull

(Foto: divulgação)

Leia maisAnitta divide opiniões em show de aniversário de SP; veja …Carnaval 2018: Pabllo Vittar confirma participação em desfile da …

Claudia Leitte lançou nesta sexta, 26, Carnaval, música em parceria com o rapper e cantor americano Pitbull. Cantada em inglês, e com trechos em espanhol, a canção é a aposta da cantora após os hits Lacradora e Baldin de Gelo, que estão há semanas entre as músicas mais executadas nas rádios do país.

“Carnaval, além daquilo que o título já entrega, é uma música muito especial para mim porque é alegre e tem a minha identidade ao mesmo tempo em que trago para o meu trabalho novos ritmos”, explica Claudia em comunicado de divulgação.

Pitbull, ao trabalhar com Claudia Leitte, uma artista sul-americana, aproveitou para homenagear o ritmo latino e incluiu o sample de El Carnavalito, música folclórica tradicional na Argentina e em outros países como Bolívia, Chile, Colômbia e Peru que remonta ao tempos da chegada dos colonizadores europeus na América do Sul.

Carnaval está em todas as plataformas digitais e um trecho dela pode ser ouvida abaixo. Se joga que é hit!

Rainhas do Carnaval 2018

1 de 19

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Juliana Paes – Grande Rio

Créditos: Reprodução/Divulgação

Viviane Araújo – Mancha Verde

Créditos: Reprodução/Divulgação

Camila Silva – Mocidade Independente

Créditos: Reprodução/Divulgação

Camila-Silva-Vai-Vai

Créditos: Reprodução/Divulgação

Carol Marins – Paraíso do Tuiuti

Créditos: Reprodução/Divulgação

Daniela Albuquerque – Acadêmicos do Tucuruvi

Créditos: Reprodução/Divulgação

Ellen Rocche – Rosas de Ouro

Créditos: Reprodução/Divulgação

Flávia Lyra – Imperatriz Leopoldinense

Créditos: Reprodução/Divulgação

Gracyanne Barbosa – União da Ilha

Créditos: Reprodução/Divulgação

Juliana Alves – Unidos da Tijuca

Créditos: Reprodução/Divulgação

Bianca Monteiro – Portela

Créditos: Reprodução/Divulgação

Julyana Clara – Mangueira

Créditos: Reprodução/Divulgação

Milena Nogueira – Império Serrano

Créditos: Reprodução/Divulgação

Raphaela Gomes – São Clemente

Créditos: Reprodução/Divulgação

Sabrina Sato – Vila Isabel

Créditos: Reprodução/Divulgação

Tânia Oliveira – União da Ilha

Créditos: Reprodução/Divulgação

Viviane Araújo – Mancha Verde

Créditos: Reprodução/Divulgação

Ellen Rocche – Rosas de Ouro

Créditos: Reprodução/Divulgação

Viviane Araújo – Salgueiro

Créditos: Reprodução/Divulgação

Mais galerias

Carnaval

30 maquiagens com glitter, a febre do Carnaval 2018

Carnaval

Fantasias criativas e engraçadas para o Carnaval

Diversão

Fotos do Hopi Hari para matar a saudade

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL