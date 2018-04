Clássico Sobre Ratos e Homens tem curta temporada no Itaú Cultural

O espetáculo Sobre Ratos e Homens será apresentado em uma minitemporada, de 26 a 29 de abril, no Itaú Cultural, na capital paulista, com entrada gratuita. Um clássico do teatro mundial e escrito em 1937 pelo autor norte-americano John Steinbeck – ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1962 – o texto de Of Mice and Men ganhou uma montagem contemporânea. O espetáculo já passou por mais de 30 países e volta aos palcos brasileiros depois de 62 anos.

A peça foi apresentada pela primeira vez em 1956 no Teatro de Arena, com Gianfrancesco Guarnieri e Milton Gonçalves e direção de Augusto Boal.

O espetáculo transita entre a comédia e o drama, provocando no público uma reflexão sobre as relações humanas. A trama gira em torno de temas como a realização de sonhos, a verdadeira amizade e a esperança de alcançar uma realidade melhor.

George e Lennie, personagens vividos por Ricardo Monastero e Ando Camargo respectivamente, se unem pelo sonho de trabalhar e juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra. Um tem raciocínio ágil, o outro é, ao mesmo tempo, forte e ingênuo. Juntos, eles são forçados a lidar com uma realidade dura em que só a amizade permite que continuem sonhando.

Mae, personagem de Erika Altimeyer, única mulher em cena, é casada com o filho do patrão e usa o seu charme e poder de persuasão para desestabilizar a ordem dos funcionários da fazenda. No elenco, estão ainda Cássio Inácio Bignardi, Daniel Kronenberg, Pedro Paulo Eva, Roberto Borenstein e Tom Nunes.

A entrada é gratuita. Para público preferencial, os ingressos são distrubuídos duas horas antes do espetáculo (com direito a um acompanhante). Para público não preferencial, a distribuição ocorre uma hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa).

Nos dias 26, 27 e 28 de abril (quinta-feira, sexta-feira e sábado), a sessão é às 20h. No dia 29 de abril (domingo), será às 19h.

