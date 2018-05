Cirurgias não emergenciais são suspensas em hospitais estaduais do Rio

A Secretaria Estadual de Saúde suspende, a partir de hoje (28), as cirurgias eletivas (não emergenciais) em sua rede de hospitais. O motivo, segundo explicou, é o baixo estoque de sangue do Hemorio, o principal banco de hemoderivados do estado.

Como os estoques de sangue estão baixos, os hospitais precisarão priorizar as cirurgias emergenciais. A secretaria registrou que o número de doadores caiu nos últimos dias. Na manhã de ontem (27), por exemplo, apenas três pessoas compareceram para fazer uma doação.

A Secretaria de Saúde fez um apelo para que a população compareça à unidade para doar sangue. O Hemorio funciona todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, das 7h às 18h, na rua Frei Caneca, n° 8, centro do Rio.

Identidade

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Fonte: Agência Brasil