Ciro Gomes participa de convenção do PDT em Cuiabá nesta sexta-feira

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Mato Grosso realiza nesta sexta-feira (24) seu Encontro Estadual e Convenção Partidária, em Cuiabá. O evento ocorre no Hotel Fazenda Mato Grosso e contará com a presença do presidente estadual da sigla, o deputado Zeca Viana, e do presidenciável e vice-presidente do PDT, Ciro Gomes.

Faltando poucos dias para o evento, o deputado Zeca Viana afirmou que o evento será um momento importante de reestruturação e fortalecimento da sigla no estado. “As minhas expectativas e de todos os companheiros são as melhores, pois é a partir desta convenção que vamos planejar e discutir os rumos do partido para as eleições que se aproximam. Será também um momento de aprendizado para todos os correligionários acerca das mudanças e novidades da Reforma Política”, disse.

Secretária-geral do PDT de Mato Grosso e membro da comissão organizadora, Renata Viana ressaltou que os preparativos e a procura por inscrições estão a todo vapor. “É muito bom ver os pedetistas de todo o estado engajados e ansiosos por este momento de debate de idéias, recepção de novos filiados e também de capacitação”, enfatizando a presença do presidenciável Ciro Gomes e do Especialista em Marketing, Carlos Manhanelli.

“Queremos um partido bem estruturado à nível estadual. Ciro Gomes tem uma vasta experiência em Administração Pública. Carlos Manhanelli é um dos melhores profissionais em Marketing Político da América Latina, com 278 campanhas vitoriosas no currículo. Ou seja, será um momento para que nossos correligionários ampliem seus conhecimentos e o PDT obtenha bons êxitos nas próximas eleições, tanto estaduais, quanto municipais”, finalizou.