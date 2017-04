Circuito de tênis abre inscrições para torneio em Sinop

O Circuito Estadual de Tênis tem o período de inscrições aberto para a 3ª etapa, até 16 de abril, nas categorias de Classes e Infanto-juvenil, torneio que ocorrerá de 20 a 23 de abril, no Sinop Tênis Clube, em Sinop (480 km de Cuiabá – MT). E um dos representantes da cidade é o atual líder da 1ª Classe do ranking estadual, Guilherme Caldeira dos Reis, de 30 anos, por ter sido campeão da primeira etapa sobre o cuiabano, Givanildo Almeida.

Na 1ª etapa, Guilherme Caldeira começou com vitória sobre Vinícius Viana (de Cuiabá) por dois sets a zero e parciais de 6/1 e 6/1. Depois venceu Clodoaldo Piacentini (de Sinop), nas oitavas de final, por parciais de 6/4 e 6/4. Superou Jean Paquer (Cuiabá) por duplo 6/4, nas quartas de final. Então ganhou de Edberg Rezende (CBA) por duplo 6/4, nas semifinai, e se consagrou campeão ao derrubar Givanildo Almeida (CBA) por dois sets a um e parciais de 6/1, 7/5 e 10/4.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, o município de Sinop sediará duas etapas da competição. Conforme calendário da instituição, além da 3ª fase de 20 a 23 de abril, ainda fará a 8ª etapa, de 13 a 17 de setembro, no mesmo clube. Segundo Barbosa, a conhecida “Capital do Nortão” é uma das mais fortes praças do tênis do estado. Tendo um dos “filhos”, Márvin Spiering em disputas internacionais de Futures.

“Sinop é uma cidade formadora de bons tenistas e parceira sólida da federação e do Circuito Estadual de Tênis. Eles sediaram duas etapas em 2015, duas em 2016 e sediarão mais duas neste ano. Todos estão convidados para competir ou assistir os jogos. O Sinop Tênis Clube tem 9.050m² de área, seis quadras de saibro, serviço de assistência de quadras, lanchonete, bar, loja de artigos esportivos e playground infantil”, convida o presidente, Rivaldo Barbosa.

Contexto

O Circuito Estadual de Tênis tem programadas doze etapas para a temporada 2017. A primeira delas teve parte realizada entre 15 e 19 de março, mas, devido à fortes chuvas, teve as finais concluídas em 25 de março. E a segunda etapa, que deveria ter ocorrido de 05 a 09 de abril, no Caiçara Tênis Clube, em Rondonópolis, foi prorrogada devido à adequações nas quadras. Será remarcada para uma nova data entre fim de junho e início de agosto.

Serviço

O período para efetuar inscrições segue aberto até dia 16 de abril. Podem ser feitas via site da federação ( www.tenismatogrosso.com.br ) ou com o clube. O Sinop Tênis Clube fica localizado na Avenida André Antônio Maggi, nº 3715, no Loteamento Vilagge, em Sinop, e o telefone de contato é (66) 3532-1504. Mais informações podem ser adquiridas com o próprio clube.