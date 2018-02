Cinco suspeitos morrem em ação do Bope em comunidade de Angra dos Reis

Cinco suspeitos foram mortos durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), iniciada na noite de ontem (30) e que só terminou na madrugada de hoje (31) na comunidade Parque Belém, em Angra dos Reis, no sul fluminense. A operação foi deflagrada após enfrentamento entre as facções rivais Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, que tem causando pânico na região desde a última sexta-feira (26).

A troca de tiros entre os policiais e suspeitos ocorreu na Rodovia Rio-Santos. Durante o conflito, motoristas que passavam pela via tentaram voltar pela contramão e outros abandonaram seus carros com medo de serem atingidos.

De acordo com a Polícia Militar, após o intenso tiroteio, as equipes iniciaram vasculhamento na área e foram encontrados quatro suspeitos feridos. Foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, duas réplicas de pistola, 2.704 pinos de cocaína e 200 trouxinhas de maconha. Os quatro foram levados para o Hospital Geral de Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos. Um outro suspeito foi encontrado ferido horas depois, mas também não resistiu ao ferimento.

Um policial do Bope foi ferido na mão por estilhaços de um projétil de arma de fogo, atendido no Hospital de Japuíba e liberado.

Fonte: Agência Brasil