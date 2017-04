Cinco jogos definem vagas nas Oitavas de Final

Nesta quarta-feira (19), cinco jogos encerram a quarta fase da Copa do Brasil. Sport, Paraná, Cruzeiro e Goiás venceram as partidas de ida e vão com vantagem para o segundo confronto. Internacional x Corinthians foi o único empate.

Corinthians x Internacional – 20h45 – Arena Corinthians – São Paulo (SP)

O primeiro jogo terminou 1 a 1. O gol de Romero em Porto Alegre pode classificar o Corinthians até mesmo com um 0 a 0, por isso a promessa é de um jogo disputado. Veja como deve ir a campo cada equipe:

Corinthians: Cássio; Fágner, Balbuena, Pablo e Arana; Maycon, Gabriel, Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Internacional: Marcelo Lomba; William (Alemão), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Felipe Gutiérrez, Roberson e Nico López; Brenner. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Joinville x Sport – 20h45 – Arena Joinville – Joinville (SC)

O Sport saiu com a melhor no primeiro encontro. Venceu por 2 a 1 com gols de Rithely e Juninho, enquanto Bruno Batata marcou para o Joinville. Com este resultado o Leão tem a vantagem do empate. Sem Ronaldo Alves, Diego Souza, Rithely, André e Rogério, o técnico Ney Franco deve mandar a campo: Magrão; Samuel Xavier, Durval, Henríquez e Mena; Fabrício, Ronaldo e Rodrigo; Everton Felipe, Lenis e Juninho.

Podendo ter na torcida um fator importante para esta partida, o Joinville fez promoção de ingressos e a expectativa é que 10 mil bilhetes sejam vendidos. Caso isso aconteça, será o maior público até agora na temporada. Enquanto o adversário terá desfalques, o Tricolor poderá contar com os retornos do meio Bruno Rodrigues e do volante Renan Teixeira. Sendo assim, o técnico Fabinho Santos deve escalar: Matheus; Caique, Danrlei, Max e Fernandinho; Roberto, Tinga, Breno, Bruno Rodrigues e Alex Ruan; Marlyson.

Paraná x Vitória – 18h30 – Durival Britto – Curitiba (PR)

Declaradamente tendo a Copa do Brasil como o objetivo do ano, o Vitória entra em campo precisando reverter o placar de 2 a 0 aplicado pelo Paraná. Para isso tem de ganhar por três gols de diferença. Uma missão difícil, porém possível. Tendo que apostar todas as fichas, Argel Fucks deve colocar em campo Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred e Geferson; Bruno Ramires, Willian Farias, Cleiton Xavier e Euller; David e André Lima;

Podendo jogar com o regulamento e a torcida à favor, o Paraná vai fazer o básico, porém o necessário para garantir a vaga. Wagner Lopes ainda não definiu o meio campo. O volante Leandro Vilela saiu machucado do último jogo e Gabriel Dias estava com um hematoma. Assim sendo, o treinador deve escalar: Léo; Júnior, Eduardo Brock, Airton e Rayan; Gabriel Dias (Jhony, Leandro Vilela), Alex Santana e Renatinho; Robson, Nathan e Pedro Bortoluzo.

Cruzeiro x São Paulo – 18h30 – Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Mineirão, torcida e a vantagem construída com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo. Essa é a realidade do Cruzeiro nesta quarta-feira (19). Quem precisa correr atrás do prejuízo é o São Paulo, então teremos mais um bom jogo esta noite. Mesmo com o favorecimento do placar da ida, a Raposa não dará mole e Mano Menezes tem escondido o jogo. Com treinos fechados, a escalação ainda não foi divulgada, mas a provável escalação tem: Rafael; Ezequiel (Mayke), Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel Cabral, Thiago Neves, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sobis.

Do outro lado, também mistério. Rogério Ceni não entrega o time que vai mandar a campo, mas a postura será diferente do primeiro jogo. Além de não precisar marcar no Mineirão, o São Paulo precisa se preocupar com a defesa, pois um gol dificulta mais a missão de hoje (19). Ceni deve escalar: Renan Ribeiro; Wesley (Bruno), Maicon, Lucão e Junior Tavares; Rodrigo Caio, Jucilei e Cueva; Thomaz, Lucas Pratto e Luiz Araújo.

Fluminense x Goiás – 20h45 – Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

No Maracanã a torcida tricolor promete festa e o time precisa reverter o resultado de ida. Com 2 a 1 para o Goiás, uma vitória simples classifica os cariocas. A repetição do placar leva aos pênaltis, mas qualquer empate é do Esmeraldino.

Abel Braga, que sonha em ter 30 mil tricolores no Maraca, tem os desfalques de Gum, Gustavo Scarpa, Diego Cavalieri, Renato Chaves e Henrique Dourado. Com isso deve mandar a campo: Julio César; Lucas, Henrique, Nogueira e Léo; Orejuela, Wendel (Douglas) e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Pedro (Marcos Júnior).

Já o Goiás tem o volante Patrick e o atacante Carlos Eduardo suspensos. Tony, que chegou recentemente ao clube e foi regularizado, está à disposição. Com isso o Esmeraldinho do técnico Sílvio Criciúma deve entrar em campo com Marcelo Rangel; Tony, Everton Sena, Fábio Sanches e Jefferson (Alex Alves); Victor Bolt, Léo Sena, Toró (Jean Carlos ou Juan) e Tiago Luís; Michael (Aylon) e Léo Gamalho.