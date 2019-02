Cinco escolas de samba encerram ensaios no Sambódromo do Rio

Cinco escolas de samba encerram neste fim-de-semana os ensaios técnicos para os desfiles do carnaval 2019, no Sambódromo, no centro do Rio de Janeiro. Na noite de hoje (23), ensaiam a União da Ilha, a partir das 19h30, a Império Serrano, a partir das 21h, e a Imperatriz Leopoldinense, a partir das 22h.

No domingo, a partir das 19h30, haverá um teste de som e a tradicional lavagem do Sambódromo, com a participação de baianas e velhas guardas das escolas do Grupo Especial e do Grupo de Acesso Série A. A vice-campeã de 2018 ensaia a partir das 21h e a atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis, às 22h.

Os ensaios técnicos começaram no dia 10 de fevereiro, com Mocidade, Vila Isabel e Unidos da Tijuca. Na semana seguinte, ensaiaram São Clemente, Mangueira, Portela, Salgueiro, Viradouro e Grande Rio.

Os desfiles seguem um calendário rigoroso. As escolas do Grupo de Acesso desfilam na sexta-feira (1º) e sábado (2). O domingo (3) e segunda-feira (4) são dias do Grupo Especial e as escolas mirins desfilam na terça-feira (5).

No sábado, depois do carnaval (9), haverá o desfile das campeãs.

Os ensaios técnicos haviam sido interrompidos em 2017 por questões financeiras, mas voltaram este ano, depois de um acordo da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) com patrocinadores.

Fonte: Agência Brasil