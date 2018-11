Cinco dias após dar à luz, Isis Valverde posa com barriga de fora

Isis Valverde

Isis Valverde deu à luz Rael no último dia 19 de novembro. No final do último sábado (24), a atriz surpreendeu ao posar com um look em que aparece com a barriga à mostra.

Na legenda, usou hashtags como “vida de mãe”, “quarentena”, “mãe de primeira viagem”, “descabelada” e “apaixonada pelo meu menininho”.

Os seguidores ficaram chocados com a barriga sequinha exibida por Isis. “Como está com essa barriga? Demorei uns 3 meses inchada”, disse uma fãs.

“Menina, tu nem parece que teve bebê há poucos dias! Você tá linda”, afirmou outra. “Caracaaaaaa! Imaginei agora a minha foto depois do parto e deu vontade de chorar, impossível estar tão plena assim, já estou com quase 100kg”, completou mais uma.

Mãe de quadrigêmeos exibe estrias causadas pela gravidez

Depois de ter quadrigêmeos, Doreen Ching, de 23 anos, da Malásia, decidiu compartilhar fotos do impacto que parir quatro bebês teve em seu corpo.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL