Cinco destinos obrigatórios para conhecer a Espanha de verdade

mivservices Visual Hunt

Embora não seja um país de tamanho continental como o Brasil, a Espanha tem algumas coisas que se asemelham conosco. Grandes metrópoles, cidades com praia, boa gastronomia, etc… Um prato cheio para quem quer curtir as férias na Europa e não se preocupar tanto com o transporte para outros lugares do velho continente.

Fazer um tour por vários países é sempre uma opção interessante, não há dúvidas. Mas como é fazer viagem perfeita por um único local, conhecendo melhor a cultura nacional, os pontos turísticos e atrações meio escondidas? Só estudando bastante antes da partida, caindo de cabeça em cada roteiro e possibilidade, e, claro, colocando o pé na estrada literalmente.

Gastando 20 dias é possível conhecer a bem a Espanha. De norte a sul e além-mar, saindo de Barcelona e passando por Girona, Madri, Costa del Sol e Ilhas Canárias é esse o período que se gasta em média, segundo o clube de férias Royal Holiday. Confira o roteiro sugerido por eles:

Barcelona

“Barcelona, como uma joia ao sol”, na letra da famosa música de Freddy Mercury, é a mais cosmopolita das cidades espanholas. Seus restaurantes, bares e casas noturnas próximas ao Mediterrâneo estão sempre lotados no verão. No inverno, as paisagens modificadas pela estação também não decepcionam. Uma visita ao magnífico Templo da Sagrada Família, famoso no mundo inteiro – e ainda em construção desde 1882 – está longe de ser uma armadilha para turistas.

Jarmoluk Visual Hunt

Capital da Catalunha, região com língua e história própria, Barcelona conta com a La Rambla, avenida no centro histórico com quiosques e bistrôs que dá acesso ao Palácio de la Virreina, Grande Teatro do Liceu, Mercat de La Boqueria e ao porto, onde fica a estátua de Cristóvão Colombo apontando para o mar. Outras atrações incluem o Museu Picasso, Catedral de Barcelona e sua praça, Parque Guell, Montjuic via teleférico, Arco do Triunfo e, claro, as praias, como San Sebastian, Barceloneta, Nova Ic Bogatell, Mar Bella e Nova Mar Bella, que recebem a cada ano cerca de sete milhões de visitantes. Táxis-bicicletas permitem percorrer vários trajetos de forma rápida e prática.

Girona

A apenas 100 quilômetros de distância da primeira parada fica a pequena Girona. Historicamente, o local já ficou em estado de sítio 25 vezes e chegou a ser capturado por diferentes tropas em sete ocasiões. Recentemente, a cidade ficou conhecida por abrigar algumas das cenas mais famosas e controversas de Game of Thrones, particularmente a escadaria de 900 anos da Catedral de Girona, que na TV se transforma na escadaria do Septo de Baelor, onde decisões de vida ou morte foram tomadas… “Shame! Shame! Shame! ”.

.Robert. Photography Visual Hunt

Entre os pontos de visita obrigatórios, também vale mencionar as muralhas medievais, o Bairro Judeu – um dos mais bem preservados em toda a Europa –, Lago de Banyoles, Igreja de Sant Feliu, Mosteiro de Sant Pere de Rodes, Monastério de Sant Daniel, Praça da Independência e as ruínas dos banhos árabes.

Madri

A quarta cidade mais visitada da Europa. Uma viagem de trem até a capital, Madri, dura menos de quatro horas e durante o dia oferece uma deslumbrante vista. É impossível fazer uma lista sobre as centenas de atrações locais. Aqui, o mais adequado é procurar por excursões guiadas para o primeiro e segundo dia, considerando que as ruas são um museu a céu aberto. Depois, o desbravamento particular de cada um forma a diferente visão da metrópole. Alguns pontos para ajudar: as praças Puerta del Sol, Mayor de Madrid e de la Villa, além da fonte de Cibeles, Triângulo da Arte, Museu do Prado, Museu Thyssen-Bornemisza, Museu Rainha Sofia, Museu Nacional de Ciências Naturais, Real Jardim Botânico, Parque do Capricho, Parque Lineal del Manzanares e Casa de Campo.

Em setembro, com muita sorte, pode-se conseguir um lugar para assistir aos desfiles da Mercedes Benz Fashion Week. Espetáculos flamengos e o politicamente incorreto festival de touradas são outras atrações típicas. Não deixe de experimentar o melhor da cozinha espanhola e internacional, além de concertos, exposições, balés, teatros, bares e pubs.

falco Visual Hunt

Costa del Sol

Do centro do país para o litoral, já perto do Estreito de Gibraltar, que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, fica a região de Costa del Sol. Alugar um carro pode ser uma boa para chegar até lá, com uma parada em Sevilha ou Granada, dependendo do caminho escolhido. Não dá para escapar dos pedágios em nenhum deles. Ônibus ou trem também podem ser interessantes, considerando a distância de 600 a 700 quilômetros até a região, dependendo da rota. Costa del Sol cobre impressionantes 300 quilômetros de costa, na província de Málaga, e conta com praias desertas ou concorridas com águas calmas ensolaradas durante boa parte do ano, vilarejos rústicos e charmosos e as atrações locais mais genuínas para se admirar a cultura andaluza.

manolofranco Visual Hunt

Outras atrações que valem a pena a visita para quem quiser imergir na cultura local são o Palácio de Alhambra – de onde a princesa Catarina de Aragão partiu para se tornar a primeira das seis rainhas infelizes do Rei Henrique VIII da Inglaterra –, Alcazaba, El Tajo de Ronda, Caminito del Rey, Caverna Nerja, Tornillo del Torcal, Catedral de Málaga, sítio arqueológico de Antequera Dolmens, Puente Nuevo, Parque De La Paloma e Benalmadena Pueblo. Por todos os lados há arquitetura romana e islâmica de tirar o fôlego.

Ilhas Canárias

Depois de umas duas semanas explorando as costas e o interior, um voo de 1h30 leva às Ilhas Canárias, que apesar de ficar na costa do Marrocos, na África, é território espanhol. A maior das sete ilhas do arquipélago é Tenerife, onde fica o maior vulcão do país, o Teide, com 3,7 mil metros de altura. Dentro do Parque Nacional do Teide, fica a cidade de Santa Cruz de Tenerife e, cerca de 40 quilômetros ao sul, Arona, de onde partem as balsas para as ilhas menores.

El Coleccionista de Instantes Visual Hunt

O clima é eternamente primaveril, o que significa praia durante os 12 meses do ano sem frio ou calor extremo. São mais de 1.500 quilômetros de litoral que oferecem as mais diversas modalidades de esportes e entretenimento aquático. Fora da água, esportes de aventura e uma exótica natureza subtropical, com muitos vulcões, florestas e paisagens espetaculares, mais ainda ao se considerar o quão relativamente pequena é a ilha. A cultura local, incluindo a culinária, é uma fusão de Europa, América e África, uma delícia a ser aproveitada a cada momento. Cassinos e parques aquáticos diversos são um plus.

petervisser4u Visual Hunt

