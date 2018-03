Cinco alimentos que são extremamente importantes no processo de emagrecimento

PEXELS

A gente já falou aqui no Virgula sobre o Konjac, uma “massa” que promete não engordar e pode ser um aliado importante na hora de perder alguns quilos desejados.

Porém, existem outros alimentos que cumprem um papel extremamente importante no processo de emagrecimento. Conversamos com exclusividade com a Dra. Camila Cardinelli, nutricionista da Clínica de Medicina Esportiva M. Albuquerque, que listou cinco deles!

Ah, vale lembrar que é sempre importante consultar um nutricionista, tá?! Confira Cinco alimentos importantes no processo de emagrecimento na galeria:

Cinco alimentos importantes no processo de emagrecimento

Moringa (acácia-branca)

Uma planta da Índia, contém muitas vitaminas e sais minerais (90 nutrientes e 46 tipos de antioxidantes) que auxiliam na perda de peso e queima gordura corporal. A planta possui alta concentração de vitamina C e é rica em proteína.

Créditos: Reprodução

Gengibre

Ajuda a inibir o apetite excessivo e também tem efeito termogênico, aumentando o metabolismo e estimulando o corpo a queimar gordura.

Créditos: PEXELS

Golden milk

Bebida com origem na Ayurveda, medicina desenvolvida e aplicada na Índia, que tem em sua base a cúrcuma (ou açafrão da terra). Os benefícios do Golden Milk incluem propriedades anti-inflamatórias, antioxidante, além de auxiliar na digestão.

Créditos: Reprodução

Chá verde

Essa planta (Camélia sinensis) aumenta o metabolismo, além de possuir alta quantidade de antixoxidantes que combatem o envelhecimento precoce e silencia genes envolvidos em diversos tipos de câncer

Créditos: PEXELS

Sumo de chia

Promove saciedade porque retarda o esvaziamento gástrico. Contem ômega 3, nutriente responsável pelo controle da saciedade, e redução da inflamação.

Créditos: Reprodução

