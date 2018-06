Cigarro mata uma pessoa a cada cinco segundos, diz estudo

Doença deve estar entre as mais letais em 2020

Uma pessoa morre a cada cinco segundos em decorrência do vício em cigarro, segundo estudo apresentado pelo pneumologista Syed Zafaryab Hussain, apresentado durante um seminário em Karachi, no Paquistão. De acordo com a pesquisa, três milhões de pessoas morreram por conta de obstrução pulmonar crônica, com base em estatísticas de 2016. As informações são do Daily Mail.

Leia maisCigarro causa flacidez e rugas deixam fumantes até dois anos mais …Sabores baunilha e canela de cigarro eletrônico são os mais …

A doença que é causada pelo consumo de cigarros deve ser a quarta mais letal em 2020, atrás apenas de doenças no coração e câncer, segundo Hussain. O especialista alertou que o consumo de versões alternativas ao cigarro comum, como o cigarro eletrônico, também causam obstrução pulmonar.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Créditos: reproducao

Kate Hudson

Créditos: Getty Images

Jennifer Aniston

Créditos: Getty Images

Matt Damon 802

Créditos: reproducao

Um Novo Despertar (The Beaver), com Mel Gibson 560

Créditos: divulgacao

Drew Barrymore

Créditos: Getty Images

O ator Vince Vaughn casou-se com a namorada Kyla Weber

Créditos: reproducao

Juliana Paes

Créditos: divulgacao

Barack Obama

Créditos: efe

Brad Pitt

Créditos: reproducao

Carolina Ferraz

Créditos: reproducao

Dado Dolabella

Créditos: reproducao

Clive Owen

Créditos: reproducao

Gisele Bündchen

Créditos: reproducao

Helena Ranaldi

Créditos: reproducao

Lavínia Vlasak

Créditos: reproducao

Letícia Birkheuer

Créditos: reproducao

Malu Mader

Créditos: reproducao

Marcello Antony

Créditos: reproducao

Ney Latorraca

Créditos: reproducao

Penélope Cruz

Créditos: reproducao

Dia Nacional de Combate ao Fumo

Créditos: reproducao

Kate Hudson

Créditos: Getty Images

Jennifer Aniston

Créditos: Getty Images

Matt Damon 802

Créditos: reproducao

Um Novo Despertar (The Beaver), com Mel Gibson 560

Créditos: divulgacao

Drew Barrymore

Créditos: Getty Images

O ator Vince Vaughn casou-se com a namorada Kyla Weber

Créditos: reproducao

Juliana Paes

Créditos: divulgacao

Barack Obama

Créditos: efe

Brad Pitt

Créditos: reproducao

Carolina Ferraz

Créditos: reproducao

Dado Dolabella

Créditos: reproducao

Clive Owen

Créditos: reproducao

Gisele Bündchen

Créditos: reproducao

Helena Ranaldi

Créditos: reproducao

Lavínia Vlasak

Créditos: reproducao

Letícia Birkheuer

Créditos: reproducao

Malu Mader

Créditos: reproducao

Marcello Antony

Créditos: reproducao

Ney Latorraca

Créditos: reproducao

Penélope Cruz

Créditos: reproducao

Mais galerias

Lucas Jagger

Ludmilla ensina coregrafia de ‘Dim Dim Dim’

Bruna Marquezine pelos olhos de Neymar

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Lucas Jagger

Ludmilla ensina coregrafia de ‘Dim Dim Dim’

Bruna Marquezine pelos olhos de Neymar

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-652690’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL