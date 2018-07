Cigarro eletrônico de copiloto causa queda abrupta de altitude

Voo da Air China teve baixa oxigenação na cabine

Leia maisBaleia azul rara é capturada, morta e tem carne cortada em porto …Homem corta unhas de 9 metros, maiores do mundo

O voo CA106 da Air China, que seguia de Hong Kong para Dalian, desceu de 10.000 metros para menos de 4.000 metros em menos de nove minutos, na terça-feira, pouco depois de atingir a altitude de cruzeiro, segundo dados do GPS de telefone compartilhados com a CNN por um passageiro a bordo.

O jato Boeing 737 transportava 153 passageiros e nove tripulantes na jornada de três horas e aterrissou em segurança em Dalian, informou a CAAC nesta quinta-feira. Citando fontes anônimas da indústria, vários meios de comunicação estatais chineses relataram anteriormente que, após a queda abrupta de altitude, o avião finalmente retornou a cerca de 7.500 metros e voou até seu destino com um nível de oxigênio abaixo do adequado na cabine.

Um copiloto fumando um cigarro eletrônico no cockpit de um vôo da Air China fez com que o avião caísse de repente a 6.000 metros quando ele erroneamente desligou o sistema de ar-condicionado.

Um oficial sênior da Administração de Aviação Civil da China (CAAC) disse a repórteres na sexta-feira que, sem notificar o piloto, o copiloto não identificado estava tentando desligar os ventiladores de reciclagem de ar para evitar que o vapor se espalhasse na cabine de passageiros.

Em vez disso, ele acionou os interruptores errados, que estavam próximos de seu alvo, levando a uma queda nos níveis de oxigênio, o que desencadeou alertas de altitude. Qiao Yibin, o funcionário da CAAC, prometeu conceder “severa punição de acordo com as leis e regulamentos”, se a conclusão final do regulador sobre o incidente coincidir com a sua conclusão inicial.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Empresa russa aluga avião para pessoas enganarem seguidores no Instagram – Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Empresa russa aluga avião para pessoas enganarem seguidores no Instagram – Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Nasa prepara garota de 17 anos para viagem a Marte

Cachorro rouba a cena ao ficar ao lado da dona durante parto

Amizade linda!

Mais galerias

Nasa prepara garota de 17 anos para viagem a Marte

Cachorro rouba a cena ao ficar ao lado da dona durante parto

Amizade linda!

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1249718’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL