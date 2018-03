Cientistas descobrem novo órgão no corpo humano

Pesquisadores continuam a investigar função do interstitiumhttp://www.virgula.com.br/saude/vacina-contra-gripe-previne-ataque-cardiaco-e-derrame-diz-estudo/

Um estudo feito pelo patologista Neil Theise, da Universidade de Nova York, encontrou uma rede de canais com fluídos nas extremidades do corpo humano que poderiam fazer o papel de absorção de choque. As funções do interstitium estão em pesquisa e podem incluir o transporte de células cancerígenas, segundo informações do jornal britânico Metro.

Pesquisadores estimam que se for confirmado como órgão, o interstitium seria o maior no corpo humano. No passado, pesquisadores acreditaram que se tratava de um tecido.

Antes e depois

Fonte: Vírgula UOL