Cientistas criam enzima que ‘come’ garrafas de plástico em dias

A enzima leva alguns dias para começar a quebrar as moléculas do plástico

A descoberta aconteceu por acidente, mas pode ser a solução para combater o lixo. Cientistas criaram uma enzima capaz de comer garras de plástico, segundo informou o The Guardian. O organismo foi identificado pela primeira vez em 2016, no Japão, durante estudo em um lixão. A estrutura da enzima foi agora divulgada.

A enzima leva alguns dias para começar a “quebrar” as moléculas do plástico. “Estamos com esperanças de que essas enzimas consigam tornar o plástico de volta para seus componentes originais”, afirmou o professor John McGeehan, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. Atualmente, cerca de 1 milhão de garrafas plásticas são vendidas por minuto no mundo, sendo que apenas 14% são recicladas. Muitas garrafas acabam descartadas nos oceanos.

Tudo de plástico!

Sayaka Ganz é uma artista que usa materiais de plástico usados para fazer esculturas de animais que são cheios de movimento

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL