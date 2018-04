Cientistas apontam cidade que pode sofrer ‘terremoto do século’

Terremoto

Cientistas chilenos e franceses fizeram um estudo e divulgaram na revista Earth and Planetary Science Letters sobre a cidade com mais propensão para ter terremotos fortes neste século. O local é Valparaíso, cidade litorânea do Chile.

Eles estimam magnitude mínima de 8,3 na escala Richter e se basearam na análise de um cismo ocorrido em no dia 16 de Setembro de 2015.

O estudo descobriu que terremotos de alta intensidade ocorrem ao longo de um período entre 60 a 80 anos.

