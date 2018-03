Cidade inglesa revela “multi estátua” de David Bowie, celebrando várias personas do músico

Neste domingo, 25, foi inaugurada na cidade de Alyesbury, Inglaterra, uma estátua em homenagem a David Bowie.

Como uma figura só não seria capaz de abordar o artista, o escultor Andrew Sinclair apostou em uma composição: um Bowie maduro, de terno e gravata, olha o seu eu mais novo como Ziggy Stardust. As outras personas do artista, como Aladdin Sane, Jareth, do filme O Labirinto, e Lazarus, também estão presentes, esculpidas em um painel.

A estátua foi financiada por uma campanha no Kickstarter, organizada pelo produtor local David Stopps. Assista ao vídeo:

Fonte: Vírgula UOL