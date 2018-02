Cidade do Rio começa a enfrentar chegada de frente fria

O serviço Alerta Rio do Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio informou que núcleos de chuva atuam com intensidade moderada a forte nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, e, ainda, de Santa Cruz e Sepetiba, na zona oeste da cidade. De acordo com o serviço, na última leitura de chuva, realizada entre 14h30 e 14h45, a estação da Cidade de Deus registrou chuva forte de 8,2 mm e nas estações de Santa Cruz, Riocentro e Recreio, houve registro de chuva fraca a moderada.

Além disso, as previsões do serviço de meteorologia Climatempo apontam para a ocorrência de nuvens bastante carregadas na tarde de hoje em vários locais do estado do Rio de Janeiro, provocando pancadas de chuva moderadas a fortes sobre o Grande Rio, a Região Serrana fluminense e próximo da Região dos Lagos. Conforme o serviço, o motivo do surgimento dessas nuvens são o forte aquecimento e a alta umidade do ar.

Segundo o COR, o tempo no município do Rio sofre influência hoje (21) da aproximação de uma frente fria no oceano e pelo calor e a alta umidade. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva moderada a forte em pontos isolados, com rajadas de vento moderada/forte e raios, a partir da tarde.

Para amanhã (22), a passagem do sistema frontal pela costa do Rio manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva fraca/moderada, podendo ser forte em alguns momentos. Os ventos serão predominantemente de intensidade moderada com eventuais rajadas fortes. Temperaturas em declínio.

Já para a sexta-feira (23), devido ao transporte de umidade do mar para o continente, persiste a condição de tempo instável no município do Rio, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte isolada a qualquer hora do dia. Temperaturas estáveis.

O Centro de Operações indicou ainda que poderão ocorrer acumulados pontuais significativos de chuva na cidade entre a tarde de hoje e a noite de sexta-feira. Mas a partir do sábado (24), a tendência é de redução das condições de chuva, com possibilidade de chuva fraca isolada.

Estado do Rio

O serviço chamou atenção para a situação da Baixada Fluminense e das zonas norte e oeste da cidade do Rio, onde há risco de chuva forte durante a tarde, se estendendo até a noite, com raios e rajadas de vento. Segundo o Climatempo, o núcleo de nuvens carregadas que se formou no mar, perto da Região dos Lagos, provocou chuva forte no município de São Pedro d'Aldeia às 14 horas, com rajadas de vento de 59 km/h.

O serviço de meteorologia indicou também que o avanço da frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro amanhã e intensifica as áreas de instabilidade e, por isso, há risco de temporais no estado tanto na quinta e como na sexta-feira.

De acordo com o Climatempo, a madrugada de hoje foi a mais quente do ano até agora na cidade do Rio de Janeiro. Já durante o dia, por volta de 12h, o aeroporto de Jacarepaguá registrou 37 graus Celsius (°C), com sensação de calor de 45°C. Na região do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, a temperatura às 11 horas alcançou 34°C, com sensação de calor de 44°C.

Fonte: Agência Brasil