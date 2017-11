Cidadãos da Austrália, Canadá, EUA e Japão terão visto eletrônico para o Brasil

Os cidadãos australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses poderão requerer o visto brasileiro por meio do Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico (e-Visa). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o sistema dá mais rapidez e comodidade à solicitação de visto para o Brasil e aumenta a eficiência na prestação dos serviços consulares.

Em 2016, os consulados brasileiros localizados nesses quatro países foram responsáveis por 63,74% da demanda mundial por vistos de turismo e 58,15% da demanda por vistos de negócios rumo ao Brasil. O e-Visa brasileiro custará US$ 40, cerca de R$ 130. Diferente do visto comum, que tem validade de até cinco anos, o e-Visa tem validade máxima de dois anos e não exclui a possibilidade de o interessado solicitar visto da forma tradicional, por meio da rede consular brasileira.

Para que o beneficiário possa embarcar para o Brasil, é necessário que ele apresente à companhia aérea a cópia impressa ou imagem digitalizada do visto eletrônico. A Polícia Federal está plenamente integrada ao novo sistema, e há a previsão de integração, em futuro próximo, com os e-Gates (serviços automatizados de conferência de passaportes) nos aeroportos brasileiros, atualmente exclusivos para cidadãos do Brasil.

O estrangeiro do Canadá, Estado Unidos, Japão ou Austrália interessado em vir ao Brasil poderá requerer o e-Visa e obtê-lo de forma remota, pelo site ou aplicativo em celular ou tablet pelo www.vfsglobal.com/brazil-evisa. O programa eletrônico estará disponível a partir de hoje (21) para os australianos, de 11 de janeiro de 2018 para os japoneses, de 18 de janeiro de 2018 para os canadenses, e de 25 de janeiro de 2018 para cidadãos norte-americanos.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço

Fonte: Agência Brasil