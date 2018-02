Chuvas voltam a causar alagamentos e queda de árvores no Rio

As fortes chuvas que caíram na noite de ontem (21) e madrugada de hoje (22) no Rio de Janeiro voltaram a deixar bairros sem luz e provocaram vários pontos de alagamento. Quedas de árvores também foram registradas. Sirenes de alerta de deslizamento foram acionadas em seis comunidades.

Segundo o Centro de Operações da prefeitura, sirenes foram acionadas nas comunidades da Babilônia, de Chapéu Mangueira, Cabritos e na Ladeira dos Tabajaras (essas quatro em Copacacabana), em Santa Marta (em Botafogo) e no Sítio Pai João (no Itanhangá), por volta das 22h30. Até agora, no entanto, a prefeitura não informou se houve deslizamentos e feridos.

Bolsões d'água e alagamentos foram registrados em vias importantes da cidade, como as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa (na Lagoa), Presidente Vargas (no centro), Lagoa-Barra, Ayrton Senna (na Barra) e Brasil.

Foram registradas quedas de árvore em ruas de Copacabana e da Taquara. O Rio está em estágio de atenção, o nível intermediário na escala de três estágios da Defesa Civil.

Fonte: Agência Brasil