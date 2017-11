Chuvas estabilizam reservatórios do DF, mas nível continua baixo

Barragem do Descoberto ainda opera com volume baixoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Com as chuvas que caíram nos últimos dias, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) informou que o nível dos reservatórios da região estabilizou, mas ainda continua baixo. De acordo com o órgão, ainda é necessário mais chuva para recuperar os mananciais de maneira satisfatória para que os brasilienses possam enfrentar o período de seca em 2018.

De dezembro de 2016 até outubro de 2017, o maior nível registrado na Barragem do Descoberto foi 56,4% e o menor foi 6,2%. Atualmente está em 6,9%. A previsão é de que, até o final de novembro, o reservatório atinja 12%. Já na Barragem de Santa Maria, o maior nível registrado foi de 52,9% e o menor foi 21,8%. O atual nível do reservatório é de 23%

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que até sexta-feira (17) haja possibilidade de chuva em regiões isoladas.

*estagiária sob supervisão da editora Amanda Cieglinski

Fonte: Agência Brasil