Chuva provoca alagamentos e paralisação de linha de metrô em São Paulo

São Paulo tem, nesta quinta-feira (11), cinco pontos de alagamento em decorrência da chuva que caiu nesta tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), três desses locais estão intransitáveis, todos ficam na zona leste. A paralisação da Linha 5 do Metrô, que liga o Brooklin ao Capão Redondo, na zona sul da cidade, também complica a volta para casa do paulistano.

De acordo com o Metrô, a linha está parada há cerca de uma hora por causa de problema no sistema de controle de trens. Não há previsão de normalização. As demais linhas funcionam normalmente. As estações foram fechadas por questão de segurança. Foi acionado o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que coloca ônibus extras gratuitos para os usuários do metrô.

Por volta das 18h30, o CGE declarou fim do o estado de atenção para alagamentos. Segundo o GCE, a chuva ocorreu por causa de áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela entrada de brisa marítima na cidade. Previsões dos meteorologistas do CGE indicam que, nas próximas horas, o céu permanecerá nublado, e não há previsão de chuvas significativas.

Fonte: Agência Brasil