Chuva provoca alagamentos e deixa bairro de São Paulo em estado de alerta

As fortes chuvas que ocorreram na cidade de São Paulo na tarde de hoje (26) provocaram 17 pontos de alagamento e deixaram a região do Campo Limpo em estado de alerta para alagamentos [o último na escala, acima de observação e atenção] por quase uma hora. O Corpo de Bombeiros informou ainda que iniciou buscas por uma criança que teria caído em um córrego na Rua Leopoldo Freitas, na Vila Matilde. O trabalho de busca ainda prossegue, informou a Polícia Militar.

Houve transbordamento do córrego Morro do S, no Capão Redondo, e chuva de granizo na região de Pirituba.

Dos 17 pontos de alagamento, nove ainda estão ativos, sendo que dois deles estão intransitáveis, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Um dos pontos de alagamento é na Avenida Santo Amaro, na zona sul da capital, e outro se encontra na Rua Coronel Marques Ribeiro, na zona norte.

Para os próximos dias, a previsão é de pancadas de chuva, principalmente ao final da tarde. Amanhã, a expectativa é de chuva de intensidade moderada a forte no período da tarde, com potencial para alagamentos e rajadas de vento.

Fonte: Agência Brasil