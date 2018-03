Chuva deixa parte de São Paulo em estado de atenção

As zonas leste e sudeste da capital paulista, além de parte da região central, entraram hoje (10) em estado de atenção para alagamentos, o segundo em uma escala que varia entre observação e alerta. O estado de atenção foi decretado a partir das 14h20, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Segundo o CGE, as chuvas nessas regiões foram provocadas pela combinação do calor e da entrada de uma brisa marítima. As pancadas de chuva ocorrem de forma isolada, mas são moderadas ou de forte intensidade nas regiões que estão agora em estado de atenção.

A chuva mais forte ocorre no extremo da zona leste, entre as regiões de São Miguel Paulista e Itaim Paulista e devem se deslocar para as cidades do Grande ABC. Para amanhã, a previsão é de predomínio de sol e de calor, sem expectativa de chuva.

Fonte: Agência Brasil